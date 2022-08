Atriz sofre acidente de carro, tem queimaduras e é intubada

- Publicidade -

A atriz Anne Heche se envolveu em um acidente de carro em Los Angeles, Estados Unidos, na sexta-feira (5). Segundo o site TMZ, ela teve queimaduras pelo corpo e está intubada em um hospital da cidade. Ainda de acordo com publicação, Anne tinha batido com seu carro em uma garagem de um condomínio e ao tentar sair do local acabou provocando uma nova colisão e em sequência um incêndio na área.

Moradores da região contaram aos policiais que Anne teria batido com o veículo e se assustou como o início de uma aglomeração. Ela deu marcha ré e acelerou quase atropelou alguns populares. Anne não conseguiu controlar o carro e colidiu com uma

Moradores do local tentaram tirar do veículo a atriz de filmes como “Pela Vida de um Amigo” (1998), “Jogando com o Prazer” (2009), “A Última Palavra” (2017), entre outras produções, mas Anne deu marcha à ré e acelerou para cima dos populares. Relatos de testemunhas dão conta que pouco tempo depois, ela colidiu novamente e, desta vez, com uma casa. A batida iniciou um incêndio que rapidamente se espalhou pelo imóvel. Anne precisou ser socorrida por bombeiros.

O TMZ diz que, devido a seu estado, não é possível fazer exames para verificar se ela estava alcoolizada ou sob efeito de alguma substância.

Anne, que tem três filhos com o ex-marido, James Tupper, namorou entre 1997 e 2000 com a apresentadora Ellen De Generes. Em 20018, ela revelou ter sido uma das vítimas de assédio de Harvey Weinstein. O produtor de filmes como “Pulp Fiction (1994)“, “Shakeaspeare Apaixonado” (1998) e “Kill Bill” (2003) foi condenado nos Estados Unidos em fevereiro de 2020 a 23 anos de prisão pelos crimes de agressão sexual e estupro.

Fonte: Folha de São Paulo