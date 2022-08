Atriz Anne Heche “não deve sobreviver”, diz família após acidente de carro

- Publicidade -

A atriz Anne Heche, que permanece hospitalizada depois de bater seu carro contra uma casa em Los Angeles na semana passada, “não deve sobreviver”, de acordo com um comunicado de familiares e amigos compartilhado com a CNN por um representante.

“Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral por anoxia e permanece em coma, em estado crítico. Não é esperado que ela sobreviva”, dizia o comunicado.

“Há muito tempo é sua escolha doar seus órgãos e ela está sendo mantida em suporte de vida para determinar se algum é viável”, acrescentaram os familiares.

A lesão cerebral anóxica ocorre quando o cérebro é privado de oxigênio.

Na última sexta-feira (5), Heche estava em um carro que dirigia em alta velocidade quando saiu da estrada e colidiu com uma residência, que irrompeu em chamas, disse à CNN o oficial de informações públicas da polícia de Los Angeles, Jeff Lee.

Uma mulher dentro da casa no momento do acidente sofreu ferimentos leves, mas foi atendida por médicos, de acordo com Lee.

Heche permaneceu em estado crítico desde então. Esta semana , um porta-voz de Heche disse à CNN que a atriz sofreu “lesão pulmonar significativa que requer ventilação mecânica” e “queimaduras que requerem intervenção cirúrgica”.

“Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills”, continuou o comunicado.

Em sua mensagem, sua família e amigos também prestaram homenagem ao “enorme coração” e “espírito generoso” de Heche.

“Mais do que seu talento extraordinário, ela viu espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida – especialmente apontando para a aceitação de quem você ama”, dizia o comunicado. “Ela será lembrada por sua honestidade corajosa e fará muita falta por sua luz”, acrescentam os familiares e amigos.

Heche ganhou fama na novela americana “Another World”, onde interpretou o duplo papel das gêmeas Vicky Hudson e Marley Love de 1987 a 1991. Ela ganhou um Daytime Emmy Award por sua atuação no programa.

Heche seguiu esse sucesso com vários filmes, incluindo “Donnie Brasco”, “Mera Coincidência” e “Seis Dias, Sete Noites” ao lado de Harrison Ford.

Nos anos mais recentes, Heche apareceu em séries como “The Brave”, “Quântico” e “Chicago P.D.”.

Após o acidente, houve uma manifestação de apoio à atriz da comunidade de Hollywood. Seu ex e ex-co-protagonista na série “Men in Trees”, James Tupper, com quem ela compartilha um de seus dois filhos, escreveu no Instagram : “Pensamentos e orações para esta adorável mulher, atriz e mãe esta noite Anne Heche. Nós te amamos”.

Fonte: CNN Brasil