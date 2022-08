Ator de “A Bela e a Fera” apresenta novo namorado

- Publicidade -

O ator Luke Evans, que deu vida ao personagem Gaston no filme “A Bela e A Fera”, assumiu o namoro com um designer gráfico espanhol, chamado Fran Tomas, durante as férias do casal em Ibiza. Eles foram clicados trocando beijos e carinhos na areia da famosa praia espanhola durante a semana.

De acordo com o jornal The Sun, o namoro já é antigo. O casal está junto há quase um ano, desde que os dois se conheceram quando estavam trabalhando na Austrália. Mas só recentemente começaram a compartilhar fotos românticas nas redes sociais.

Antes de Tomas, Evans namorava o argentino Rafael Olarra, diretor de arte de uma rede de hotéis de luxo, mas o relacionamento teria acabado no final do ano passado.

O ator de 43 anos nunca escondeu sua orientação sexual. Em entrevista à revista Advocate, ele falou sobre o assunto:

“Eu não acho que estaria neste ramo se sentisse que meu trabalho dependeria do que sou em minha vida pessoal. Mesmo que meus personagens sejam heterossexuais, todos me conhecem como gay. Nunca tentei esconder nada”, afirmou.

Por ironia, em seu trabalho no filme “A Bela e A Fera”, Evans interpretou o vilão galã que quer conquistar a Bela, mas acaba arrancando suspiros é de seu assistente LeFou, vivido por Josh Gad – que na vida real é heterossexual.

Fonte: pipoca Moderna