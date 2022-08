Ator da novela Barriga de Aluguel é assassinado no Rio

- Publicidade -

Bruno Moreira, que interpretou o bebê de Clara e Ana (interpretadas por Claudia Abreu e Cássia Kis) na novela “Barriga de Aluguel” de 1990 (TV Globo), foi assassinado no Rio de Janeiro.

O ex-ator de 31 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e foi vítima de latrocínio no dia 21 de junho, no bairro Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta terça-feira (23), mostram que o carro de Moreira foi parado por dois homens em uma moto no dia 22 de junho em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, pouco depois das 20h. Nas imagens, é possível ver que o assaltante que carregava nas costas uma mochila de entrega foi o primeiro a abordar a vítima. Depois, o outro também desceu da moto e foi até porta do carro no lado do motorista.

Bruno Moreira, que não reagiu ao assalto, foi morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na esquina das ruas Acapu e Carolina de Assis.

Os criminosos fugiram na moto e no carro, que foi encontrado queimado no dia seguinte no bairro de Turiaçu, Zona Norte.

Depois de dois meses de investigações, agentes da Delegacia de Homicídios da capital afirmam que identificaram Tiago da Silva Freitas Rosas como o assassino de Bruno. Segundo o delegado Alexandre Herdy, Tiago tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Em Barriga de Aluguel, de Gloria Perez, Bruno Moreira interpretou o bebê filho de Clara (Claudia Abreu) e Ana (Cassia Kis). Na novela, as duas enfrentaram uma briga judicial para decidir quem ficaria com a guarda do menino, sendo que Clara havia gerado a criança após uma inseminação artificial.

Foto: Carro e Motos