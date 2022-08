Atlético-MG perde para o Goiás e vê G4 se distanciando

Essa foi a quarta derrota da equipe mineira nos últimos cinco jogos. Na partida que abriu a rodada, Cuca e seus comandados foram com tudo em busca dos três pontos e dominaram boa parte da primeira etapa, mas não conseguiram balançar as redes.

Logo no início da segunda etapa, Vinícius aproveitou a falha de Mariano, tocou para Pedro Raul que marcou o gol da vitória, 1 x 0 para o Esmeraldino.

Com a vitória, o Goiás subiu duas posições e é o 11º colocado. O Atlético-MG estacionou na 7ª posição com 35 pontos e corre o risco de ver o G4 se distanciar com o decorrer da rodada. O Fluminense, 4º colocado com 38 pontos enfrenta o Coritiba neste sábado no Maracanã.

Fonte: Metrópoles