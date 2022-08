Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam hoje pela semi final da Libertadores

- Publicidade -

Athletico-PR e Palmeiras começam a decidir quem segue para a final da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (30), na Arena da Baixada, em Curitiba. A Rádio Nacional transmite o jogão de bola ao vivo.

A expectativa do técnico Luiz Felipe Scolari é de que o Furação faça dois jogos heroicos pela semifinal da principal competição de clubes do continente. Por esta razão, optou por poupar praticamente todos os titulares na partida do último domingo (28) contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, que terminou em empate por 0 a 0. Após este resultado, o Athletico-PR permaneceu na quinta posição da competição nacional, agora com 39 pontos.

“Jogando com um time alternativo, conseguimos 10 de 18 pontos. E ainda pudemos testar vários jogadores que podem ser usados na próxima terça”, avaliou Felipão.

Diante do Verdão, o treinador espera um grande desafio: “Entendo que será um jogo muito equilibrado. Conhecendo como conheço o Palmeiras, sua forma de trabalhar, seus conceitos através do Abel e de seu grupo, que são muito fortes, vamos ter que jogar muito bem para vencer. Teremos que ser heroicos nos dois jogos para os poder superar e ir a uma final”.

Do outro lado do gramado da Arena da Baixada estará o atual líder do Brasileiro, o Palmeiras que empatou em 1 a 1 com Fluminense no último sábado (27) para alcançar os 47 pontos. Nesta partida o Verdão entrou em campo com a força máxima.

“Nossos jogadores devem entender que quando nos enfrentam, as equipes dão tudo”, declarou Abel Ferreira. Para o confronto com o Furacão, o técnico português não poderá contar com Gustavo Scarpa e Danilo. Os dois jogadores foram expulsos nas quartas de final contra o Atlético-MG e devem ser substituídos por José Lopez e Gabriel Menino. Desta forma o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, José Lopez (Wesley ou Bruno Tabata) e Rony.

Fonte: Agência Brasil