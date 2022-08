Atenção: Atendimentos de fisioterapia no Into estão suspensos e devem retornar no dia 12 de setembro

- Publicidade -

A direção da Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre) emitiu uma nota nesta quarta-feira, 31, informando que os atendimentos de fisioterapia serão suspensos no Estado a partir desta quinta-feira, 1º de setembro, com previsão de retorno das atividades somente no dia 12 de setembro.

A Fundhacre esclareceu que o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) será submetido a adequações e reforma em todo ambiente de trabalho, com inclusão de refrigeração nos leitos. Porém, os plantonistas da unidade de Saúde manterão suas atividades para dar continuidade ao tratamento de pacientes já internados.

A Gazeta do Acre