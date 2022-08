Assumiu! Franciny Ehlke posta fotos em seu Instagram com novo namorado

- Publicidade -

No último sábado (13), Franciny Ehlke decidiu assumir seu novo relacionamento em seu perfil do Instagram, que conta com 15,4 milhões de seguidores.

O namorado é um médico, também influencer, porém não é do Brasil! Por conta disso, a legenda da foto dos apaixonados está “🇺🇸 + 🇧🇷 = ❤️”. O nome do doutor é Grant Hubsher e ele tem mais de 50 mil seguidores na rede social.

Os amigos e seguidores da Franciny não deixaram de desejar felicidades ao casal nos comentários: “Felicidadesssssss 👏”, “EITAAAAAAAAAAAA FRAN NAMORANDO? 😍”, “AFFFFFFFFFF Q CASAL LINDO”, “EU AMO VOCES!!!!!!!!!!”.

Quem é Franciny Ehlke?

Franciny Ehlke iniciou a sua carreira no YouTube ainda na adolescência apenas como hobby. Mas com o passar dos anos ela foi ganhando milhões de seguidores em suas redes sociais e isso se tornou o seu trabalho.

Atualmente ela pode ser considerada uma das principais criadoras de conteúdo de beleza do Brasil e criou sua própria marca de cosméticos, a Fran. A sua marca de produtos de beleza com foco em maquiagem faz um sucesso e a influencer consegue faturar milhões.

Fonte/ Portal metropolitanafm.com