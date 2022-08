Assis Brasil: Foragido da justiça é preso pela Polícia Civil

- Publicidade -

D.S, de 23 anos foi preso por uma equipe da Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (29), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Contra o mesmo havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A equipe da Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão, em vários bairros da cidade.

D.S é investigado por vários crimes, dentre eles homicídio, roubo, tráfico de drogas e o criminoso também é acusado de integrar organização criminosa.

A Polícia Civil vem trabalhando dia e noite, intensificando ações em todas as regionais, no intuito de coibir ações ilícitas e ajudar a diminuir o espaço da criminalidade.