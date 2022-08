Assassinos de Mildo do hospital são condenados pelo Tribunal do Júri a mais de 36 anos de cadeia

- Publicidade -

Julgados pela morte de Otemildo Assef Albuquerque, o Mildo do hospital, os réus Lucineudo Lima de Azevedo e Rogério do Nascimento de Souza, foram sentenciados pelo Tribunal do Júri, nesta quinta-feira 25, no fórum de Sena Madureira.

De acordo com a sentença divulgada às 16h, Lucineudo pegou a maior pena, 19 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

Já Rogério, recebeu 17 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

Consta nos autos que os dois maiores, na companhia de um menor de idade, assassinaram com 4 tiros de arma de fogo o servidor do hospital João Câncio Fernandes, Otemildo Assef, na calada da noite no acesso do Segundo Distrito.

A motivação do crime seria uma possível divida de droga que a vítima teria contra os mesmos. Mildo era considerado uma pessoa de muita amizade junto a classe da saúde e em meio a sociedade de Sena Madureira.

Com informações de Aldejane Pinto / Ecos da Notícia com Radar 104