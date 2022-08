Assassino de Marielle é condenado por tráfico internacional de armas

Lessa foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela importação de 16 peças de fuzil AR-15, apreendidas pela Receita Federal em fevereiro de 2017, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

As peças conhecidas como “quebra-chamas” chegaram em um pacote vindo de Hong Kong e tinham como destinatário a Academia Supernova, de Lessa e da esposa, Elaine Pereira Figueiredo Lessa. Elaine também foi acusada no processo, mas foi absolvida.

Os acessórios são usados para diminuir o clarão gerado nos disparos de armas de fogo, ocultando a posição do atirador. O produto era de uso restrito no ano em que foi apreendido.

A defesa de Lessa argumentou que o acessório seria usado como “freios de boca” para diminuir o movimento das armas no momento do disparo. Mas a Justiça considerou que o material se “destina a dificultar a identificação da origem dos disparos de fuzis AR-15, ordinariamente empregados por organizações criminosas que controlam vastos territórios da cidade do Rio de Janeiro”.