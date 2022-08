ASSASSINATO NO RESORT: Dentro de luxuoso resort em Salvador, turista é morto a tiros

- Publicidade -

Um atentado em um resort de luxo em Stella Maris, em Salvador (BA), na manhã desta quinta-feira (25), acabou com um turista cearense morto. Segundo testemunhas, a vítima estava na área de lazer do hotel quando o atirador apareceu e disparou contra ele.

Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos, era um empresário no ramo de veículos, de acordo com a Polícia Civil, e estava hospedado no Hotel Catussaba. O suspeito fugiu após o ataque em um carro.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a perícia do local e investigará o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte/ Portal Yahoo.com