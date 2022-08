Assalto a pedestre em ponto de ônibus causa acidente de trânsito grave

- Publicidade -

Um assalto seguido de uma colisão foi registrado na noite desta quarta-feira (17), na Avenida Ceará, em frente ao Estádio José de Melo, região Central de Rio Branco.

Era por volta das 22:30h quando uma mulher que não foi identificada estava no ponto de ônibus, quando foi abordada por um criminoso, que anunciou o assalto e levou todos os pertences da vítima. Logo após a ação, o criminoso fugiu do local.

Um motorista que passava próximo à parada de ônibus, percebeu a ação do criminoso e parou para prestar socorro a mulher, que teria acabado de ser assaltada. Porém, o motociclista Diego Anderson da Silva 35 anos, que trafegava em uma Yamaha CB 250, de cor vermelha, placa NAA-4460, que vinha logo atrás, não percebeu que o veículo estava parado, e bateu fortemente na traseira do carro.

Na batida, o motociclista e a garupa identificada por Sidina Menezes da Silva de 23 anos, caíram no asfalto, sofrendo várias escoriações e fraturas pelo corpo.

Uma viatura de suporte básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (05) foi acionada, para prestar os primeiros socorros as vítimas. Devido à gravidade dos envolvidos no acidente, os paramédicos do Samu, acionaram a ambulância de suporte avançado (01), para ajudar a realizar os atendimentos.

Após estabilizarem as vítimas, ambos foram encaminhados para o Pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada em estado de saúde estável.

A médica do Samu informou, que a jovem teve uma deformidade no punho e várias escoriações. Já o piloto da moto teve um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) moderado, um ferimento no olho causado por estilhaços de vidros, escoriações e possivelmente algumas fraturas, que só serão confirmadas após o paciente passar por uma avaliação médica com a equipe do trauma da unidade de saúde.

A ocorrência foi atendida pela Polícia de Trânsito, que esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia, para a realização dos procedimentos cabíveis.