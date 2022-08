Assaltante Tarado: rouba mulher, agride criança é espancado por populares e preso

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (27), um homem que estaria praticando assalto na região do Segundo Distrito, na Via Chico Mendes em Rio Branco.

Conforme informações da PM, o criminoso André Lucas Barroso de Melo, de 23 anos, e um comparsa, estavam em uma bicicleta fazendo um arrastão naquela região. Uma das vítimas que se encontrava em um ponto de ônibus, teve seu celular levado pelos criminosos. A mulher relatou aos policiais que o criminoso pegou nas suas partes íntimas, beijou sua boca e ainda agrediu uma criança que estaria com ela. Após a ação, os criminosos fugiram.

Uma pessoa que passava no local e viu toda a ação, emprestou o celular para a vítima ligar para a Polícia, através do 190 (Copom). Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, e se deslocou até o local. Ao chegar, os militares já presenciaram um dos assaltante sendo linchado pela população, o outro teria fugido.

Com a chegada da polícia, o criminoso foi entregue aos militares. Segundo o Comandante da guarnição, a vida do assaltante foi salva pela PM. De acordo com ele, a população estava revoltada com o criminoso. Após uma revista pessoal, os militares encontraram quatro aparelhos celulares dentro das vestes e um simulacro (arma de brinquedo).

André Lucas foi preso e encaminhado até o Pronto Socorro de Rio Branco, onde passou por uma avaliação médica, por conta dos vários hematomas que ele tinha pelo corpo, após ter sido espancado por populares. Em seguida foi liberado pelos médicos e conduzido para a DEFLA (Delegacia Central de Flagrantes), onde será ouvido e responderá pelos crimes praticado.