Assaí tem 16 vagas de emprego abertas para Rio Branco (AC)

O Assaí Rio Branco está com 16 vagas de emprego abertas para contratação imediata. As oportunidades são para integrar o time da loja que está em funcionamento na Rodovia BR-364. Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. Entre elas, estão:

– Operador de Caixa;

– Operador de Loja;

– Repositor de Mercadorias;

– Auxiliar de Açougue;

– Operador de Empilhadeira;

– Jovem Aprendiz (acima de 18 anos).

Os(as) interessados(as) devem comparecer na unidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30, até o dia 20 de agosto. Para a participação, é necessário levar RG, CPF, número de telefone e contar com um endereço de e-mail atualizado. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 221 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal. Possui mais de 60 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence por 7 anos consecutivos); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também recebeu pelo 2º ano consecutivo o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e tornou-se uma empresa certificada com o selo Great Place to Work. O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.

ASSESSORIA