Assaí Atacadista abre mais de 300 vagas de emprego; saiba concorrer

A rede varejista Assaí Atacadista abre mais de 300 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuação e nível de escolaridade. Os cargos têm pré-requisitos específicos, e os interessados precisam de atenção antes de realizar inscrição. As vagas de trabalho englobam trabalhadores integrais, banco de talentos e aprendizes.

A empresa dispõe de boas condições de trabalho aos profissionais. Dessa maneira, os contratados terão direito a salários compatíveis com o mercado formal de trabalho, além de diferentes benefícios garantidos.

As vagas de trabalho estão distribuídas por diferentes estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Roraima, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Ceará e Pará.

Dentre as oportunidades no Assaí Atacadista, estão os seguintes cargos:

Açougueiro;

Ajudante de carga e descarga;

Ajudante de manutenção;

Analista atendimento pleno – redes sociais;

Analista de recursos humanos;

Analista de sustentabilidade;

Analista gestão comercial sênior;

Analista gestão de riscos sênior;

Analista marketing sênior;

Analista planejamento jr;

Analista tributário jr;

Assistente administrativo;

Assistente comercial;

Atendente cafeteria;

Atendente de loja;

Auditor de sistema sênior;

Auxiliar controle de qualidade;

Auxiliar de açougue;

Auxiliar de cozinha refeitório;

Auxiliar de manutenção;

Auxiliar RH;

Cartazista;

Chefe de RH;

Chefe de seção;

Comprador júnior;

Comprador pleno;

Empacotador;

Enfermeiro do trabalho;

Médico do trabalho;

Operador de caixa;

Operador de empilhadeira;

Operador de Loja.

Além da compensação salarial compatível com o mercado e o cargo, todas as vagas do Assaí Atacadista possuem benefícios. Dentre eles, estão assistência odontológica, assistência médica ou auxílio saúde, cartão mamãe, convênio com academias, cesta básica, vale-transporte, enxoval do bebê, refeições no local de trabalho e seguro de vida.

A empresa não informa prazo para contratação de profissionais. Assim, a recomendação é por solicitar sua inscrição o mais rápido para conseguir concorrer às vagas.

Vagas de emprego Assaí Atacadista: participe da seleção

Para iniciar suas atividades profissionais em uma das maiores empresas do país, é preciso realizar sua inscrição na plataforma de recrutamento online.

Para se inscrever nas vagas do Assaí Atacadista, só é preciso acessar o site e conferir quais as vagas disponibilizadas. Após encontrar a vaga que mais se assemelha com seu perfil e ler todas as informações a respeito, basta clicar em “Apply”.

O interessado então fará seu cadastro e fornecerá as informações necessárias, inclusive precisando anexar o currículo. Caso seja aceito, as demais etapas serão sinalizadas pela empresa. No geral, os pré-requisitos para as vagas são ter no mínimo 18 anos e o ensino médio completo.

As etapas são o cadastro do candidato, testes, entrevista com o setor de RH do Assaí, entrevista com um gestor e preenchimento de dados para pré-contratação.

Sobre a empresa

O Assaí Atacadista é uma das grandes empresas de atacado de autosserviço brasileira. Com mais de 47 anos de tradição, foi votada como uma das Marcas Mais Valiosas do Brasil em 2021, por meio do ranking realizado pela Interbrand.

Atualmente, a empresa conta com mais de 200 lojas distribuídas pelo país, com mais de 60 mil colaboradores, atendendo pequenos e médios comerciantes, além dos consumidores em geral.

Fonte/ Portal concursosnobrasil.com