As grandes obras do governo Gladson Cameli: pontes de Xapuri e sena Madureira, anel viário de Brasiléia e duplicação da AC-405

O Acre se transformou em um canteiro de obras na gestão de Gladson Cameli. São investimentos históricos em todas as regiões do estado que, há décadas, eram bastante aguardados e, muito em breve, devem ser inaugurados e beneficiar milhares de pessoas.

Em Xapuri, a construção da tão aguardada ponte da Sibéria é uma realidade. A obra contemplará cerca de 40% da população do município e colocará fim a travessia de veículos e pessoas em balsas sobre o Rio Acre, após mais de meio de século. A pavimentação dos 17 quilômetros da rodovia estadual AC-380 seguem em andamento. A nova ligação da cidade com a BR-317 contribuirá com o fortalecimento da produção rural, além de criar um novo eixo de desenvolvimento para a Princesinha do Acre.

Outra ponte que facilitará o acesso da população é a que está sendo construída sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. A estrutura ligará o Segundo Distrito ao centro da cidade. O investimento na obra é de R$ 36 milhões.

Na regional do Alto Acre, as obras do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia segue a todo vapor. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na construção da nova ponte sobre o Rio Acre, que terá 251,5 metros de cumprimento. Ao todo, o novo traçado da BR-317 terá 10,2 quilômetros de extensão. Quando estiver pronto, o contorno rodoviário desviará todo o fluxo de veículos da zona urbana, além de se consolidar como um novo eixo de desenvolvimento para as duas cidades.

Em Cruzeiro do Sul, o governo do Acre executa as obras de duplicação da rodovia estadual AC-405. Com R$ 37 milhões em investimentos, 11 quilômetros da estrada estão sendo alargados no trecho entre o aeroporto da segunda maior cidade acreana e a rotatória do bairro Cohab. Mais segurança aos motoristas e compromisso de Gladson Cameli com a população do Vale do Juruá.

“Em nosso segundo mandato, vamos inaugurar essas obras e dar início em outras que serão muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado. O Acre tem pressa para crescer e não estamos medindo esforços para que isso aconteça”, afirmou Gladson Cameli.