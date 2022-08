As coisas sérias ainda não começaram’, diz especialista ao falar do conflito entre Rússia e Ucrânia

- Publicidade -

Um especialista na história do pensamento russo admitiu que a evolução da guerra dependerá das decisões de Vladimir Putin.

Michel Eltchaninoff foi convidado a falar no canal francês BFM TV na manhã da quarta-feira (24), e alegou que o objetivo do presidente russo é fazer com que todos os seus adversários, não apenas a Ucrânia, se rendam.

“Vladimir Putin está em uma política onde ele vai até os limites da racionalidade para fazer o adversário se curvar, e os adversários são, nesse caso, os ucranianos – mas também os europeus e os americanos”, explicou.

“Os russos estão flertando com os limites do apocalíptico. É óbvio que a Rússia não quer um acidente ou guerra nuclear, mas estamos em um nível muito radical”, acrescentou.

O filósofo também confidenciou que as decisões de Putin foram amplamente influenciadas por Alexander Dugin, cuja filha foi morta na semana passada em um bombardeio.

“Se é que Putin não está telefonando para Dugin para perguntar o que ele deve fazer, ele é influenciado pelo pensamento extremista dele “, disse ele.

“Vladimir Putin está pronto para ir muito longe. Ele disse que as coisas sérias ainda não começaram”, finalizou Michel.

Fonte/ Portal Yahoo.com