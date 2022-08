Árvore cai durante vendaval e parte casa ao meio no bairro 6 de agosto

- Publicidade -

Uma leve frente fria chegou ao Acre da tarde de terça-feira, 9, trazendo consigo um forte vendaval que deixou alguns prejuízos na capital, Rio Branco. Segundo a Defesa Civil, foram registradas três ocorrencias, mas, a mais grave, foi na rua Santa Terezinha, bairro 6 de Agosto, em que o vendaval derrubou uma árvore, que caiu em cima de uma casa e partiu o imóvel ao meio.

Felizmente, ninguém ficou ferido, no entanto, por segurança, a família deve sair do local e ser encaminhada ao aluguel social. “A gente foi acionado através do 193. O Corpo de Bombeiros vem para o local para dar suporte à família, aquela assistência que necessita ser dada. Então, a gente chama a Secretaria de Assistência Social, chama o caminhão e assim faz a mudança dessa pessoa para o aluguel social”, explicou o coronel Francisco Cassiano, da Defesa Civil.

Nesta quarta-feira, 10, o Corpo de Bombeiros trabalha no local fazendo o corte e remoção da árvore.

Fonte: A Gazeta do Acre