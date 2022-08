Artilheiro da Libertadores, Pedro pode bater recorde pelo Flamengo

- Publicidade -

Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta terça-feira, e selou a classificação do time para as semifinais da Libertadores, Pedro vive um grande momento no ano. Principalmente na competição sul-americana. O atacante assumiu a artilharia isolada da disputa, deixando Rony e Rafael Navarro, ambos do Palmeiras, para trás.

Na Gávea desde 2020 apenas, o centroavante já é o quarto maior goleador do clube na história da Libertadores, com 14 bolas na rede. Muito por conta da pontaria nesta temporada: são oito tentos anotados em somente dez partidas. Esse já é um dos melhores desempenhos ofensivos de um jogador do Flamengo na competição continental em todos os tempos.

O recorde rubro-negro de gols em uma edição da Libertadores pertence atualmente a dois ídolos: Zico e Gabriel Barbosa. O Galinho marcou 11 vezes na conquista da taça em 1981, mesmo número alcançado por Gabigol 30 anos depois. Com pelo menos mais dois jogos pela frente, Pedro ainda pode se juntar, ou até mesmo superar, a dupla.

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO EM UMA LIBERTADORES



1º – Zico – 1981 – 11 gols

Gabigol – 2021 – 11 gols

3º – Gabigol – 2019 – 9 gols

4º – Pedro* – 2022 – 8 gols

Gaúcho – 1991 – 8 gols

​Tita – 1984 – 8 gols

Fonte/ Portal Yahoo.com