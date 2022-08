Arrascaeta reata com ex-mulher e faz festa surpresa para ela

- Publicidade -

A comemoração da vitória do Flamengo sobre o Corinthians foi um pouco diferenete para Arrascaeta. O término de um ano entre o jogador e a modelo Camila Bastiani parece ter chegado ao fim.

Na noite de quarta-feira, Arrascaeta fez uma festa de aniversário surpresa para a ex e apareceu em diversas publicações feitas por amigos do casal. O personal trainer e amigo do craque, Diegão, postou vídeos e fotos que mostram os dois juntos no evento.

A festa surpresa foi privada, com poucas pessoas, e contou com a presença de Felipe Araújo. Mas o sertanejo não foi o que mais chamou atenção. Fãs do casal e flamenguistas comemoraram mais do que a vitória do time essa semana, chamaram a modelo de “pé quente” e já até comemoraram antecipadamente a taça da Libertadores.

Arrascaeta e Camila foram casados durante oito anos e têm um filho juntos. Eles se separaram em agosto do ano passado e, no fim do mesmo mês, ele já circulava sem aliança e curtia festas solteiro.

Fonte/ Portal Yahoo.com