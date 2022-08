Armado com uma faca, adolescente pula muro de escola e rouba celular de professora

- Publicidade -

O menor A.B.A, de 16 anos, foi apreendido por uma guarnição da Polícia Militar, no início da noite desta segunda-feira, 22, no Conjunto Tucumã II, em Rio Branco.

De acordo com as informações, o adolescente e um comparsa teriam pulado o muro da escola Maria Olivia Sá de Mesquita. Armado com uma faca, o menor rendeu uma professora e roubou o seu celular.

Após a ação, o adolescente ainda tentou assaltar outras professoras. Porém, como a euforia e gritaria das vítimas, o jovem se assustou e fugiu.

A.B.A ainda tentou entrar na Policlínica do Tucumã, mas, como os vigilantes já estavam cientes da ocorrência, fecharam todas as entradas possíveis em que o assaltante poderia entrar.

A equipe da Polícia militar fez um cerco e conseguiu apreender o adolescente, que possivelmente, se encontrava sob efeito de entorpecentes. O outro comparsa conseguiu se evadir e até o momento não foi preso.

A professora que teve seu celular roubado registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Central de Flagrantes.