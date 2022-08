Armado com facão homem invade Hospital em Sena Madureira e é morto por vigilante a tiro

- Publicidade -

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar do município de Sena Madureira, um homem identificado como Rivelino Espíndola invadiu o Hospital João Cancio Fernandes, em posse de um facão e tentou agredir o segurança, que reagiu e efetuou um disparo contra ele, no último domingo, 28.

Rivelino havia recebido ordens para largar a arma, mas, insistiu, ameaçando pacientes e a equipe médica presente.