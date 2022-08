‘Arlequina’ de Curitiba diz que tem R$ 60 trilhões e furta leite condensado em mercado

- Publicidade -

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar produtos de um supermercado e agredir uma funcionária nesta segunda-feira (15), no bairro Guaíra, em Curitiba. Possivelmente alucinada, a mulher dizia coisas sem sentido e entrou dançando na delegacia.

A Polícia Militar (PM) informou que a mulher consumiu produtos dentro do estabelecimento, furtou itens, não pagou a conta e, ainda, agrediu uma atendente. Ao ser detida, ela disse ao jornalista Lúcio André, da RICtv, que é a personagem “Arlequina” e que tem R$ 60 trilhões na conta, que recebeu via pix porque “provou que é a Arlequina e que as pessoas davam choque nela”.

“Ela tentou furar o caixa (passar sem pagar), aí a gente abordou ela. Daí ela me agrediu, pegou no pescoço e arranhou o meu braço”,diz a funcionária.

Os policiais relataram que a mulher furtou leite condensado, cervejas, canetas e esmalte do supermercado. Antes de ser levada algemada para dentro da delegacia, ela afirmou que vai sair logo da cadeia.