Archie Battersbee morre após 4 meses em coma por desafio do TikTok

O garoto entrou em coma há quatro meses após realizar um desafio no TikTok. Ele faleceu às 12h15 do horário de Londres (8h15 de Brasília), cerca de 2 horas depois que o hospital começou a retirar o tratamento.

“Ele lutou até o fim. Sou a mãe mais orgulhosa do mundo”, disse a mãe de Archie, Hollie Dance, chorando do lado de fora do hospital.