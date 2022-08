Árbitro da federação capixaba apita RBFC x Asa-AL

- Publicidade -

Natural do Rio de Janeiro-RJ, o árbitro Arthur Gomes Rabelo, membro do quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, vai conduzir a primeira partida entre Rio Branco-AC x ASA-AL, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com 30 anos de idade e trabalhando como Personal Traning, Rabelo vai apitar o seu quarto jogo na nesta temporada pela Série D. Ademar Júnior Berger e Guthieri Javarini Rodrigues, ambos também do Espírito Santo, serão os assistentes e o acreano Jackson Rodrigues será o quarto árbitro.

Nesta temporada, Arthur Gomes Rabelo foi o árbitro da partida a qual o técnico Rafael Soriano, ex-Desportiva Ferroviária-ES, acertou uma cabeçada na assistente de arbitragem Marcielly Netto. O resultado do infeliz episódio foi a demissão de Soriano do clube e uma punição de 200 dias de jogos oficiais, doze partidas de suspensão e uma multa de R$ 1.212,00, pela invasão de campo e pelos xingamentos à arbitragem.

No mês de novembro de 2020, pela fase classificatória da Série D, o árbitro Arthur Gomes Rabelo dirigiu o jogo Rio Branco 0 x 2 Fast Club-AM.