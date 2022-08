Aprovados em processo seletivo para programa de Educação Especial têm até 22 de agosto para entregar de documentos

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) divulgaram na edição desta sexta-feira, 12 de agosto, do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato dos Professores do Processo Seletivo Simplificado destinado à

formação de cadastro de reserva para eventual contratação temporária de Professor para a Educação Especial.

O prazo para entrega de documentos é até 22 de agosto e as vagas são para as cidades de Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Conforme a publicação, o candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio do telefone (68) 3215-4031 das 8h às 12h ou das 14h às 18h ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]

A lista completa com os nomes dos convocados e outros detalhes você encontra aqui.

Fonte/ A Gazeta do Acre