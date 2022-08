Após suspeita de roubo, patrão tortura funcionários; Veja vídeo

- Publicidade -

Um empresário torturou dois homens em Salvador, na Bahia. O agressor é dono da loja em que as vítimas trabalhavam e alegou que eles roubaram o estabelecimento.

O momento da tortura das pauladas nas mãos foi registrado por um outro empresário, que também trabalha na loja. Durante o vídeo, ele chama os atos de violência de “corretivos”. O dono da loja, por sua vez, diz: “Mais um ladrão aqui, mais um ladrão pessoal. Trabalhou para mim, a gente deu moral e confiança, e ele metendo a mão no dinheiro”.

Vídeo mostra patrão torturando um funcionário com pauladas nas mãos em Salvador, Bahia. O agressor é dono de loja e alegou que o homem roubou o estabelecimento. "Justiça com as próprias mãos", disse. Atenção, cenas fortes! pic.twitter.com/V9mvxMgNLd — O Tempo (@otempo) August 27, 2022

As vítimas são William de Jesus, 21 anos, e a outra foi somente identificada como Marcos. Segundo relatos feitos ao G1, um dos homens teve a boca amordaçada com um pano e as mãos marcadas com ferro quente. A marca feita foi o número “171”, em referência ao crime de estelionato do Código Penal.

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso nesta sexta-feira (26), mas as vítimas afirmaram que o caso aconteceu no último dia 19. Segundo o delegado William Achan, responsável pelo caso, um dos agressores prestou depoimento e admitiu ter feito “justiça com as próprias mãos”.