Após suposta traição de Neymar, Bruna Biancardi faz desabafo: ‘Misericórdia’

Depois de mais um mês de especulações, a confirmação do término do namoro de Neymar e Bruna Biancardi veio à tona. Segundo o jornal Extra, a modelo foi traída pelo craque durante uma festa junina em que ela estava presente.

Bruna ainda permanece em silêncio sobre o término, mas, na noite desta terça-feira (09), a jovem chamou a atenção ao publicar um versículo bíblico seguido de uma frase de demonstração de gratidão pelo que Deus tem feito em sua vida. “Entenda: nada é suficiente para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele nos faz. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre“, diz o texto compartilhado por Biancardi.

NEYMAR TERIA TRAÍDO BRUNA BIANCARDI ENQUANTO ELA DORMIA

A festa junina promovida por Neymar aconteceu no dia 26 de junho. Na ocasião, ele e Bruna chegaram a posar com looks combinados. Dois dias depois, o casal ainda compareceu junto a um evento no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, cinco dias depois da festa junina, chegou aos ouvidos de Bruna que Neymar teria ficado com uma menina no meio do arraiá. A traição teria acontecido depois que a modelo deixou a festa para dormir. Na manhã do dia seguinte, ela foi embora da mansão do craque em Mangaratiba.

Fonte: Purepeople