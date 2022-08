Após Sete de Setembro campanha de Lula planeja mobilização nacional

- Publicidade -

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara o que tem sido classificado como um grande ato de mobilização nacional no próximo dia 10. A ideia do QG do petista é que as manifestações, programadas para três dias depois do Sete de Setembro, sejam realizadas em todo o país simultaneamente.

Segundo integrantes do time de Lula disseram à CNN, o ex-presidente deve puxar os atos pelo Brasil a partir de São Paulo. Embora o local ainda não esteja fechado, uma das possibilidades é que o petista esteja na periferia da capital paulista. A campanha também está convocando, por exemplo, os candidatos a governos estaduais a realizarem manifestações em seus redutos com a presença expressiva de público.

Embora o QG rejeite a ideia de que o ato nacional seja uma resposta às comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, nas quais o presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende reunir apoiadores em torno de sua reeleição, a avaliação de aliados de Lula é a de que é preciso reagir às convocações do mandatário do Palácio do Planalto.

Em declarações públicas recentes, Bolsonaro indicou que planeja transformar as festividades em atos bolsonaristas.

Fonte: CNN Brasil