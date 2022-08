Após sessão de espancamentos e cárcere privado, mulher fica cega

- Publicidade -

Denúncia de violência doméstica e cárcere privado acabou na prisão de um homem de 39 anos, na noite dessa segunda-feira (29), em Campo Grande, após agredir a esposa de 34 anos, que acabou perdendo a visão. A vítima foi atendida na Santa Casa.

Os policiais receberam a denúncia por volta das 20 horas e ao chegarem ao local encontraram o morador da residência que confirmou aos militares sobre o caso. A vítima saiu e foi nesse momento que os policiais perceberam os hematomas no rosto da mulher, que tentou negar que o marido a teria agredido, afirmando que estava sozinha na casa e o companheiro na fazenda em Coxim.

Mas, quando os policiais entraram na casa, encontraram o autor no quarto que foi preso e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima contou que ficou por três dias presa, com ferimentos e só depois veio para a Capital para atendimento médico na Santa Casa.

Ela contou que sempre sofreu agressões do marido e que, inclusive, o homem também agride os filhos do casal. A mulher ainda falou que no hospital recebeu a notícia de que perdeu a visão devido às agressões. O caso foi registrado na Deam.