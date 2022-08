Após serem atacadas por abelhas, três pessoas são hospitalizadas

- Publicidade -

Três pessoas foram atacadas por abelhas, na manhã desta segunda-feira (29), na rua Pernambuco, no bairro Dos Estados, em Boa Vista. O Corpo de Bombeiros recomendou que as pessoas evitem trafegar pelo local neste momento para não serem atacadas pelos insetos.

As equipes do Bombeiros seguem no local tentando controlar a situação. As três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para atendimento.

Além das pessoas feridas, dois animais domésticos morreram e outras duas pessoas ficaram trancadas dentro de casa para evitar o ataque.

O ataque iniciou quando o proprietário de um terreno fazia a limpeza no local. Ele derrubou uma árvore onde a colmeia estava.

A colmeia só pode ser retirada durante a noite. Enquanto isso, os bombeiros realizam a aplicação de fumaça para acalmar os insetos.

Fonte: G1