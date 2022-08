Após ser encontrado com criança desaparecida, homem é “linchado até a morte”

- Publicidade -

Um homem foi espancado até a morte na última segunda-feira (22), em Timbaúba – PE, após ser encontrado com uma garota de apenas 11 anos que era dada como desaparecida.

De acordo com informações da Polícia Civil, divulgadas, a vitima tinha 34 anos e foi linchada “por populares”. O rapaz chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens circuladas nas redes sociais mostram a movimentação da população próxima à casa do homem, identificado como Rirvise Bertulino Santos da Silva. Em outras, ele aparece com os pés amarrados e o corpo ensanguentado.

Entenda o caso

Dezenas de pessoas reuniram-se e invadiram a casa de Rirvise após descobrirem que ele estava com uma menina de 11 anos que havia desaparecido no último domingo (21). Havia, inclusive, a informação de que o homem tinha estuprado a jovem.

Ao invadirem o local, os populares encontraram a criança com os pés e as mãos amarrados e deram início ao linchamento do suspeito, que não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), Rirvise respondia por dois crimes de estupro anteriores, cometidos em Nazaré da Mata e Olinda.

A Polícia Civil, porém, não esclareceu se há a suspeita de estupro da criança. Em nota, apontou, apenas, que “outras informações poderão ser fornecidas após a completa elucidação do caso”.

Fonte/ Portal Yahoo.com