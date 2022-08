- Publicidade -

O acidente ocorreu por volta das 21h, no bairro Escola Técnica, próximo a garagem da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A vítima, de 38 anos de idade, foi atropelada, chegou a ser socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital do Juruá.

Segundo informações de familiares, o homem foi encontrado em estado grave, muito debilitado e se queixando de dor. Após ser levado pelo SAMU, não resistiu e acabou indo a óbito.

Breve mais informações.

Fonte: Juruá Online