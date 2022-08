Após recesso parlamentar Aleac retorna atividades

- Publicidade -

As sessões ordinárias, extraordinárias e solenes voltam a ser realizadas a partir do dia 2 de agosto, após um período de recesso parlamentar na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

As sessões e reuniões das comissões seguirão sendo realizadas todas as terças e quartas de forma presencial e, transmitidas pelo canal do YouTube. A atual legislatura tem sido destaque pelo número expressivo de trabalhos realizados em todo o Acre.

Mesmo durante o período de recesso parlamentar, os atendimentos à população seguiram sendo realizados durante toda a semana. A sessão ordinária de amanhã, terça-feira, terá início a partir das 10h.

Fonte/ Agência Aleac