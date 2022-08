Após polêmica entre a irmã e o marido, Simone viaja sozinha: ‘Resolver negócios’

- Publicidade -

A cantora Simone, da dupla com Simaria, viajou sozinha para os Estados Unidos de última hora na madrugada desta quarta-feira (10). A sertaneja postou nos stories do Instagram a informação de que comprou a passagem quando faltavam quatro horas para o voo. Segundo Simone, o motivo da viagem são “negócios“.

“Olha quem decidiu vir de última hora ir para a Disney. Comprei a passagem e tchau! Vim-me“, disse a cantora nas redes sociais. “Resolver uns negocinhos, negócios meus“, completou Simone, que se encontrou com o empresário Rodrigo Branco.

Ela ainda afirmou que sente falta do marido, Kaká Diniz, e dos filhos. “Desesperada de saudade.”

Em meio à crise com a irmã, nesta semana, Simone e o marido viraram assunto. Isso porque Kaká Diniz foi apontado como pivô da briga entre as duas, após um suposto envolvimento amoroso entre o empresário e Simaria.

O empresário reagiu às notícias que diziam que Simaria teria se apaixonado por ele: “O problema não tá na internet, mas, sim, em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não tá na vida de quem é feliz, mas, sim, na vida de quem é infeliz. No final, o diferencial está no que vem de ‘dentro’ para ‘fora’, não no que está de fora para dentro. Quem é feliz vive. Quem é infeliz vive vendo o outro viver“.

Fonte: R7