Após polêmica com Kate Middleton vazar, Meghan Markle é surpreendida com mensagem da Duquesa

Meghan Markle fez 41 anos nesta quinta-feira (4) e recebeu felicitações do príncipe William e de Kate Middleton (com quem já teve uma treta). Vale lembrar que no mês passado foi lançado um livro recheado de polêmicas sobre Meghan e a família real.

Em um trecho da obra foi revelado que “Markle acreditava que os Cambridge [William e Middleton] não eram generosos o suficiente com ela e não a reconheciam apropriadamente”, e também que “ela odiava as comparações com a Kate. Sem nenhum esforço, os Cambridge pareciam ser perfeitos. A Meghan se deixou consumir pela inveja que sentia da Kate. Já a futura rainha passou a vê-la como arrogante”.

Mesmo com as revelações, o príncipe William e Kate Middleton a parabenizaram no Twitter. “Desejamos um feliz aniversário à duquesa de Sussex”. O príncipe Charles e a duquesa da Cornualha também desejaram felicidades. “Feliz aniversário para a duquesa de Sussex!”.

Fonte: Purepeople