Após participar de culto, Bolsonaro vai a jogo do Palmeiras em SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve presente, neste domingo (7/8), no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para acompanhar o jogo entre o Palmeiras e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo clube paulista nas redes sociais.

Na ocasião, Bolsonaro recebeu uma camisa da presidente do time, Leila Pereira (veja abaixo). Ele assistiu ao jogo acompanhado do empresário bolsonarista Luciano Hang, proprietário da Havan.

O presidente Jair Bolsonaro está no Allianz Parque para acompanhar a partida de hoje. pic.twitter.com/TXz3AJwiOS — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 7, 2022

As duas viagens do mandatário do país não estavam previstas na agenda. Pela manhã, na visita à capital mineira a convite do senador Carlos Viana (PL-MG), o presidente voltou a dizer que considera sua eleição uma “missão de Deus”.