Após nove horas de bloqueio, BR-364 é liberada para o tráfego na região de Extrema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o desbloqueio da BR-364 na região de Extrema, Distrito de Porto Velho, após roda de negociação formalizada entre os manifestantes e representação do Governo de Rondônia. A liberação da estrada na altura do KM 1040 ocorreu na noite de hoje (11).

A estrada que é o principal acesso dos acreanos para o restante do país estava bloqueada desde o final da manhã dessa quarta-feira. Em questão de minutos, uma longa fila de veículos tipo passeio, ônibus e caminhões ficaram parados às margens da rodovia aguardando passagem. A equipe de reportagem do AcreNews esteve no local.

O bloqueio foi feito pelos moradores da região e contou com apoio de fazendeiros. No total, mais de 500 pessoas participaram do movimento. A principal queixa é a falta de segurança. Violação de residências, assaltos em plena luz do dia com foco em caminhonetes e até sequestros de pessoas foram os problemas levantados por eles.

Durante o dia, eles exigiram a presença de representantes do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Velho (PMPV). A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) emitiu nota para a imprensa que prometeu enviar reforço policial já na sexta-feira (12).

Ainda na nota, a Sedesc informou que vem realizando investigação sobre possíveis criminosos, acusados da prática de vários delitos naquela região. A nota segue dizendo que parcerias com a Secretaria de Segurança Pública do Acre (SEJUSP) são formalizadas para operações conjuntas na divisa.

Fonte: AcreNews

Por Wanglézio Braga