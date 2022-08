Após neutralizar 100% das emissões de carbono, Forte Noronha conquista o selo de sustentabilidade ‘Tesouro Verde’

- Publicidade -

O Forte Nossa Senhora dos Remédios, localizado na baía de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, recebeu o selo de sustentabilidade “Tesouro Verde”. O título, que atesta o compromisso do equipamento com práticas voltadas às políticas ESG, tem como principal objetivo a redução dos impactos ao meio ambiente e o gerenciamento responsável do consumo de recursos naturais resultados da atividade do empreendimento.

O selo chancela o compromisso socioambiental da gestão do Consórcio Forte com a ilha por meio da aquisição de títulos de créditos de floresta homologadas, dentro do programa Brasil Mata Viva, sendo eles dos núcleos de origem Xingu, Teles Pires, Madeira e Arinos.

Com validade até outubro de 2023, a compensação é baseada na projeção do impacto que o forte produzirá no seu primeiro ano de funcionamento, levando em consideração as informações sobre o número de pessoas que atuarão no empreendimento, o consumo anual de energia elétrica e água, a produção anual de lixo e a área ocupada pelo equipamento.

“Com este selo damos mais um passo à frente no comprometido projeto de sustentabilidade da ilha, agindo de forma ativa e eficiente com relação à preservação e à proteção das riquezas naturais”, pontua Paula Limongi, diretora de marketing do Forte Noronha. Ela ressalta, no entanto, que a compra dos créditos não será direcionada de imediato para Fernando de Noronha porque, até hoje, não existe credor certificado na ilha.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já concedeu parecer técnico favorável para o início das obras do Forte de Nossa Senhora dos Remédios, iniciadas em 1º de julho e com conclusão prevista em até 120 dias. O forte contará com área de exposição, museu interativo, mirantes, palco para apresentação de artistas, auditório, restaurante, espaço para eventos com capacidade para 1.200 pessoas, mesas compartilhadas e gazebos.

Fonte/ Portal O tempo