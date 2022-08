Após negar romance, Alanis Guillen leva artista plástica com quem foi flagrada para show de Caetano Veloso

- Publicidade -

Alanis Guillen e Poli Pierrati chegaram juntas ao especial de aniversário de 80 anos de Caetano Veloso, realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, neste domingo (7). A intérprete de Juma na novela “Pantanal” e a artista plástica foram fotografadas passeando de braços dados enquanto passeavam com cachorros em duas ocasiões diferentes, no início de agosto deste ano, e empolgaram internautas com a possibilidade de um romance. Na ocasião, Alanis afirmou que Poli não passa de um amiga.

Alanis Guillen se relaciona tanto com homens, como mulheres

Alanis Guillen já declarou publicamente ser bissexual. “Nossos desejos são nossos e não para servir a nada e nem ninguém. Mas entendo como é afrontoso ser uma mulher livre, que se expressa e que se tem para ela”, disse em entrevista.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, que vive o Jove, seu par romântico em “Pantanal”, também foram alvo de rumores sobre um possível namoro nos bastidores da novela. Eles também negaram. “As pessoas confundem. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse Jesuíta. Recentemente, inclusive, o artista foi visto aos beijos com o designer Cícero Ibeiro na praia.

Fonte/ Portal Yahoo.com