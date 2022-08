Após ida em Jornal Nacional, Bolsonaro desiste de participar de todos os debates no 1° turno

- Publicidade -

Repetindo o feito de 2018, Bolsonaro avalia não participar dos debates entre os candidatos para a presidência da república no primeiro turno.

Para o grupo de sua campanha, a exposição do atual presidente só seria benéfico para os concorrentes que ele tem atualmente.

Isso aconteceu depois da entrevista feita ao Jornal Nacional, a assessoria do presidente já entrou em contato com as emissoras para cancelar a ida dele aos debates.

Sem Bolsonaro e Lula, a RedeTV cancelou o debate que faria com os candidatos. Para Paulo Guedes, Fábio Faria e Ciro Nogueira, Bolsonaro está fazendo o correto, já que está em crescimento nas pesquisas.

A última pesquisa do Instituo Paraná mostra outro crescimento de Bolsonaro, chegando mais perto de Lula, dessa vez o petista está com 41% dos votos enquanto Bolsonaro atinge os 37 pontos percentuais.

Outros fatores também foram agravantes para Bolsonaro não participar dos debates. Primeiro: a possível queda dos preços nos alimentos nas próximas semanas, seguindo o que tem acontecido com a gasolina. Segundo: amanhã, quinta-feira (25), o principal concorrente de Bolsonaro, Lula, participará da entrevista com Bonner e Renata, a expectativa é que o público relembre os casos de corrupção que mancharam a imagem de Lula para a população, diminuindo os votos do petista.

Terceiro: Bolsonaro acredita em grande parcela da população que vai votar nele mas que esconde o voto de alguma forma, ou seja, aqueles que não aparecem nas pesquisas ou falam que ‘não sabem’ do voto.

TOLERÂNCIA ZERO

Bolsonaro também está na expectativa da forma que Bonner e Renata tratarão Lula na entrevista de amanhã, aos seus fãs, ele diz que não vai tolerar tratamento diferente do dele.

Muitas pessoas, a grande maioria eleitor do atual presidente, criticaram a atuação da dupla de jornalistas ao entrevistar Bolsonaro, o que pode ter causado desconforto no político.

Fonte: TV Foco