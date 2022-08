Após grave acidente em rodovia, duas pessoas morrem carbonizadas

- Publicidade -

Um grave acidente entre Araporã e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, deixou duas pessoas mortas carbonizadas, na tarde de sse sábado (27/8) na rodovia MGC-452, quilômetro 10, pouco antes do trevo de Araporã.

Os bombeiros foram acionados por volta das 15h45 e quando chegaram ao local encontraram as duas vítimas carbonizadas dentro de um veículo de passeio SUV Duster. Segundo os socorristas, testemunhas contaram que o condutor do carro tentou uma ultrapassagem e colidiu com um caminhão.

O SAMU foi acionado e atestou a morte das duas vítimas. Já o motorista do veículo de carga queixava-se de dores na coluna. Os bombeiros realizaram a remoção, após os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

O nome e idade das vítimas em óbito e para onde o condutor do caminhão foi encaminhado não foram informados.

Fonte: EM