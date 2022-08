As cantoras recordaram alguns dos momentos do início da carreira, com looks que elas usavam nos shows. “Olha como ela está bonita hoje (risos). Nós usávamos um chapeuzão desse, galera”, brincou Simone sobre o look de Simaria.

As irmãs anunciaram ontem o fim da parceria musical após meses de desavenças. Simone vai apresentar sozinha os últimos shows da dupla, mas ambas seguirão carreira solo. Simaria continuará sem realizar apresentações no momento para cuidar da saúde.

Fonte: Metrópoles