Após desentendimento com Salles nos bastidores do debate, Janones revela o que aconteceu nos bastidores

Um dos marcos do debate presidencial da noite do último domingo (28) aconteceu nos bastidores: a briga entre André Janones (Avante) e Ricardo Salles (PL), ex-ministro do meio ambiente de Jair Bolsonaro.

Após o evento, Janones divulgou um vídeo revelando o que teria dito a Salles e que teria irritado o ex-ministro a ponto de gerar uma briga – que quase chegou às vias de fato. Apoiador de Lula e candidato a deputado, André Janones afirmou que teve culpa na confusão entre eles.

“Confesso para vocês que tive minha parcela de culpa, uma vez que cheguei nele cara a cara e disse a ele, ao pé do ouvido, que eu ia plantar uma árvore na porta da casa dele. Foi isso que gerou toda a confusão”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

Enquanto Janones filmava a situação, Salles apontava o dedo para a cara do candidato do Avante. Os dois tiveram de ser apartados por seguranças da TV Bandeirantes.

O encontro histórico ocorreu na sede da TV Bandeirantes, em São Paulo.

Compareceram ao evento os candidatos:

Jair Bolsonaro (PL)

Lula (PT)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Felipe d’Avila (Novo)

Soraya Thronicke (União Brasil)

As regras do embate foram definidas entre a organização e as equipes de campanha dos candidatos. Ficou acordado, então, que o evento não contará com plateia, sendo que cada candidato poderá ser acompanhado por até 4 assessores dentro do estúdio.

Lula e Bolsonaro ficariam lado a lado durante o debate, porém, conforme informou o jornal Folha de S. Paulo na noite de hoje, isso não acontecerá mais. A mudança aconteceu após pedido da segurança das duas campanhas.

Como foi o primeiro bloco do debate?

No primeiro bloco do debate entre candidatos à presidência, os presidenciáveis responderam perguntas de jornalistas e, em seguida, fizeram perguntas entre eles. O esperado embate entre Bolsonaro e Lula aconteceu logo na primeira pergunta. O debate esquentou quando o tema foi corrupção. Leia aqui um resumo do primeiro bloco.

Como foi o segundo bloco do debate?

Já no segundo bloco, os candidatos responderam perguntas dos jornalistas de veículos que compõe o pool de imprensa que organizou o debate. Destaque para os ataques de Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães. Com outros candidatos comentando as respostas dos rivais, o bloco acabou gerando mais interação entre os candidatos. Leia aqui um resumo do segundo bloco.

Veja a seguir as principais regras:

O debate vai se dividir em três momentos: perguntas sobre programas de governo, confronto entre os candidatos e questionamento dos jornalistas dos veículos organizadores.

O primeiro questionamento será destinado a todos os concorrentes. Eles deverão explicar em um minuto e meio as propostas de seus planos de governo.

Depois será a vez do confronto entre os candidatos. Bolsonaro será o primeiro a perguntar e pode escolher qualquer dos postulantes.

Depois do chefe do Executivo, será a vez de Ciro; Luiz Felipe d’Avila; Soraya Thronicke; Lula e, por último, Simone Tebet.

Segundo o portal UOL, no segundo bloco, será a vez dos jornalistas dos veículos envolvidos na organização do evento fazerem as perguntas.

A resposta deverá ser formulada em quatro minutos, sendo metade desse tempo destinado à réplica.

No último bloco, haverá novos confrontos entre os presidenciáveis, e a ordem deve seguir o sorteio prévio.

Nesse momento, serão oferecidos um minuto e mais um para a réplica. Quatro minutos serão usados para resposta e tréplica.

Por fim, os postulantes terão dois minutos para defenderem suas candidaturas.

De acordo com as regras do encontro, caso haja ofensa moral e pessoal, o candidato pode pedir ao moderador o direito de resposta imediatamente após a conclusão da fala do ofensor.

A solicitação será avaliada por um comitê formado por quatro jornalistas da organização do encontro e um advogado.

Caso o pedido seja aceito, o candidato ofendido terá 45 segundos para falar.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual (cinco dígitos)

Senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

Fonte: Yahoo!