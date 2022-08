Após denúncia anônima, PM desarticula ponto de venda de drogas em Tarauacá

- Publicidade -

Uma Guarnição do Tático do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) desarticulou no final da manhã desta terça-feira, 2, um ponto de venda de drogas, em Tarauacá. Durante a ação policial um adolescente de 17 anos foi apreendido.

A equipe foi informada por uma denúncia anônima que uma residência no Centro da capital estaria sendo utilizada para preparo e comercialização de drogas na região. Ao chegar ao imóvel, os militares realizaram uma busca domiciliar sendo encontrado 57 trouxinhas de pasta a base de cocaína, além de material usado para preparo e embalo da droga.

O adolescente de 17 anos recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo apresentado na Delegacia da Cidade, para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC