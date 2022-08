Após cinco meses de investigações, mulher é presa por tráfico de drogas em Porto Walter

- Publicidade -

Uma mulher foi presa no último sábado, 30, acusada de tráfico de drogas em Porto Walter, interior do Acre. As investigações da Polícia Civil, que duraram cerca de cinco meses, apontaram que A.M.L.S. (idade não divulgada) é integrante de uma organização criminosa.

De acordo com a investigação, A.M.L.S era responsável por dar suporte a outros membros do grupo criminoso, inclusive, há registro de foragidos de altíssima periculosidade que se hospedaram na residência da mesma para se esconder da polícia.

Na casa da acusada, localizada no bairro Floresta, os policiais encontraram cerca de 80 gramas de cocaína. Após localizar a droga, foi dada voz de prisão à autora e ela foi conduzida para a delegacia, juntamente com a droga apreendida para lavratura de auto de prisão em flagrante.

Fonte: YacoNews