Após capotar o carro mulher sobrevive, mas morre atropelada ao sair do veículo

- Publicidade -

Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada na BR-116, em Guaíba, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande de Sul, na madrugada desta segunda-feira (29/8). A vítima estava em um carro que capotou na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher tinha acabado de sair do veículo que se acidentou quando foi atingida por outro carro que seguia na rodovia. Ela morreu no local.

Dentro do carro que capotou, estavam outras cinco pessoas. Informações iniciais dão conta que eles voltavam de uma festa quando o motorista perdeu o controle da direção. Ele e o passageiro, que estava no banco da frente, ficaram gravemente feridos.