Após briga com candidato do PTB, empresário leva tiro no rosto

O proprietário da churrascaria Tchê Garoto, na Vila Planalto, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde deste sábado (27/8). Raimundo Eduardo Pereira Silva, 29 anos, levou um tiro no rosto após uma discussão com Rubão, candidato a deputado distrital pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O autor do disparo, identificado como Marco Antônio Leal da Silva, acompanhava o político no momento da briga. Raimundo foi socorrido em estado grave ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Até a última atualização desta reportagem, não havia informação quanto ao estado de saúde dele.

Segundo testemunhas que estavam no local, Rubão distribuía flyers de campanha com som do carro ligado nas alturas. Moradores da Vila Planalto e clientes da churrascaria teriam passado a reclamar do barulho. O dono da churrascaria se dirigiu ao candidato, pedindo que ele abaixasse o som. A partir de então, iniciou-se uma briga e o agressor foi ao carro, pegou uma pistola e efetuou um disparo, no rosto do empresário.

Marco Antônio fugiu do local e a polícia do DF está mobilizada a procura dele. No carro de Rubão, um Accord Honda Prata, havia um adesivo como nome do candidato seguido da frase “Nem um passo atrás”, com o número dele nas urnas. Logo abaixo, um adesivo do presidente Jair Bolsonaro, com a bandeira do Brasil.

