APÓS BEBEDEIRA: Mulher é espancada pelo marido ao chegar em casa de madrugada

A violência doméstica aconteceu nesta madrugada de segunda-feira (08) em uma residência localizada no Centro do distrito de Triunfo, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Uma mulher de 26 anos foi espancada pelo marido de 41 anos, que foi preso em flagrante. A mulher contou que estava desde a tarde de domingo (07) consumindo bebida alcoólica na residência de uma comadre.

Ao voltar para casa por volta das 2h ela encontrou o marido altamente furioso e enciumado.

O homem revoltado partiu para a violência desferindo socos no rosto da esposa. A mulher denunciou o crime e o acusado foi preso em flagrante.

Preso, o homem foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho.